Бавария поспорит с английскими грандами за Лемара

Украина — 27 янв 2015
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Динамо Киев – Динамо Брест: Милевский и Хачериди сложили оружие, феерия вице-чемпиона мира и других киевлян
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Саррі привіз у Неаполь свято, провальне володіння Барси, критика Нагельсманна, невезіння Фонсеки в дербі – огляд вікендуМир — 27 янв 236
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Динамо Киев – Динамо Брест: онлайн-трансляция матча против Милевского и Хачериди – новичок дебютировал в атакеУкраина — 27 янв 2472
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Навіщо він туди поїхав?! Борячук у Різеспорі – фактор Шахтаря, унікальний шанс від збірної України і високі ризикиСергій Тищенко — 27 янв 7366
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Эриксен прибыл на медосмотр в Интер – датчанин заявил, что рад находиться в МиланеИталия — 27 янв 289