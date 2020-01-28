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Бавария поспорит с английскими грандами за Лемара

00:37 17 Читати українською
Бавария поспорит с английскими грандами за Лемара
Тома Лемар / Сайт Атлетико

Атакующий хавбек Атлетико Тома Лемар имеет несколько предложений о продолжении карьеры.

Бавария интересуется 24-летним чемпионом мира, информирует France Football.

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Лемар хочет получать больше игровой практики, чтобы попасть в заявку сборной Франции на Евро-2020. Ранее игроком интересовались Тоттенхэм, Челси и Арсенал, однако Бавария надеется опередить лондонские клубы. Усиление флангов стало приоритетом мюнхенцев в зимнее трансферное окно.

К слову, Лемар провел 21 поединок за Атлетико в текущем сезоне (в основном выходы на замену), но не отметился результативными действиями.

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