Бавария попытается подписать Сане до конца трансферного окна – мюнхенцев не беспокоит тяжелая травма вингера

Чемпионы Германии не оставляют своих надежд относительно трансфера звезды "горожан".

Бавария готова сделать еще одно предложение Манчестер Сити до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Mirror.

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Руководство немецкого гранда не волнует даже тот факт, что Сане получил тяжелую травму передней крестообразной связки колена и вылетел минимум на шесть месяцев. Главный тренер Баварии Нико Ковач хочет видеть 23-летнего вингера в своей команде, несмотря на все риски, связанные с повреждением.

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Напомним, летнее трансферное окно в чемпионате Германии закроется 2 сентября.