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Бавария попытается подписать Сане до конца трансферного окна – мюнхенцев не беспокоит тяжелая травма вингера

11:35 54 Читати українською
Бавария попытается подписать Сане до конца трансферного окна – мюнхенцев не беспокоит тяжелая травма вингера
Лерой Сане / Твиттер Манчестер Сити

Чемпионы Германии не оставляют своих надежд относительно трансфера звезды "горожан".

Бавария готова сделать еще одно предложение Манчестер Сити до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Mirror.

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Руководство немецкого гранда не волнует даже тот факт, что Сане получил тяжелую травму передней крестообразной связки колена и вылетел минимум на шесть месяцев. Главный тренер Баварии Нико Ковач хочет видеть 23-летнего вингера в своей команде, несмотря на все риски, связанные с повреждением.

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Напомним, летнее трансферное окно в чемпионате Германии закроется 2 сентября.

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Англия Бавария Бавария Манчестер Сити Манчестер Сити Германия Трансферы Баварии Лерой Сане Лерой Сане
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