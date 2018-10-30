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Бавария понесла потери перед матчем Кубка Германии – сразу 7 игроков вне игры

17:08 112 Читати українською
Бавария понесла потери перед матчем Кубка Германии – сразу 7 игроков вне игры
Бавария подходит к матчу против Редингхаузена не в оптимальном составе / Фото ФК Бавария

Наставник мюнхенской Баварии Нико Ковач столкнулся с кадровыми проблемами перед матчем Кубка Германии против Редингхаузена.

Перед поединком против Редингхаузена заболели Хамес Родригес и Жером Боатенг, сообщает официальный сайт клуба.

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Также не сможет сыграть Свен Ульрайх у которого рожает жена ждет ребенка. Арьен Роббен чувствует боли в спине. Матс Хуммельс уже восстановился от травмы, но тренер не хочет рисковать здоровьем защитника.

В лазарете также остаются травмированными Кингсли Коман и Корентен Толиссо.

Напомним, поединок 1/16 финала Кубака Германии Редингхаузен – Бавария состоится сегодня, 30 октября, начало в 21:45.

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Германия Кубок Германии Арьен Роббен Арьен Роббен Матс Хуммельс Матс Хуммельс Свен Ульрайх Свен Ульрайх Жером Боатенг Жером Боатенг Хамес Родригес Хамес Родригес Корентен Толиссо Корентен Толиссо Кингсли Коман Кингсли Коман Бавария Бавария
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