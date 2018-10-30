Бавария понесла потери перед матчем Кубка Германии – сразу 7 игроков вне игры

Бавария подходит к матчу против Редингхаузена не в оптимальном составе / Фото ФК Бавария

Наставник мюнхенской Баварии Нико Ковач столкнулся с кадровыми проблемами перед матчем Кубка Германии против Редингхаузена.

Перед поединком против Редингхаузена заболели Хамес Родригес и Жером Боатенг, сообщает официальный сайт клуба.

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Также не сможет сыграть Свен Ульрайх у которого рожает жена ждет ребенка. Арьен Роббен чувствует боли в спине. Матс Хуммельс уже восстановился от травмы, но тренер не хочет рисковать здоровьем защитника.

В лазарете также остаются травмированными Кингсли Коман и Корентен Толиссо.

Напомним, поединок 1/16 финала Кубака Германии Редингхаузен – Бавария состоится сегодня, 30 октября, начало в 21:45.

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