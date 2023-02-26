Каталонский клуб летом подписал Роберта Левандовски, ранее выступавшего за мюнхенскую Баварию. В трансферном контракте игрока есть пункт о бонусах.

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В соглашении говорится, что если Левандовски забьет за Барселону 25 голов во всех турнирах за сезон, то Бавария получит бонус в размере 1,25 миллиона евро. Об этом сообщает Catalunya Ràdio. Свой 25-й мяч в этом сезоне поляк забил в плей-офф Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

Барселона должна будет платить Баварии по 1,25 миллиона евро за каждый сезон в течение действия контракта, рассчитанного на четыре года. Таким образом, немецкий клуб может получить 5 миллионов евро, но только если результативность поляка не снизится.

Напомним, что Барселона проиграла Манчестер Юнайтед в ответном матче Лиги Европы со счетом 1:2. Левандовски забил за каталонцев с пенальти.

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