Футболисты Баварии задержались на проверку экипировки, в связи с чем матч начался на две минуты позже запланированного времени.

Немецкий футбольный союз оштрафовал Баварию на 10 тысяч евро за двухминутную задержку начала матча-открытия Бундеслиги сезона 2023/24. Об этом информирует Kicker.

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Согласно источнику, игроки Баварии задержались на 2 минуты 18 секунд на проверку экипировки – перед каждым матчем арбитры проверяют бутсы игроков на предмет правильного размера и формы шипов.

Первый матч чемпионата Германии нового сезона в Бремене завершился разгромным поражением Вердера со счётом 0:4. Инцидент не помешал команде Томаса Тухеля разбить своего соперника, забив первый мяч уже на четвёртой минуте.

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