Бавария получила "позолоченную" гостевую форму
Бавария сможет похвастаться роскошным вторым комплектом формы.
Фотографии игроков в обновленной экипировке опубликовал официальный Twitter мюнхенского клуба.
Ливерпуль официально представил домашнюю форму на следующий сезон – появились полосы
Черный цвет разбавлен роскошными "золотыми" вставками. А вот пятой звезды за 30 чемпионств на этом комплекте не будет – украшение останется привилегией исключительно домашнего варианта. Техническим спонсором Баварии является компания Adidas.
Добавим, что мюнхенцы решили показать новую гостевую форму еще в этом сезоне – игроки наденут ее на домашний матч 34 тура Бундеслиги против Аугсбурга.
"Золотая бутса": Левандовски бьет рекорд Мюллера, Месси с Роналду безнадежно отстали, Холанд выпал из топ-5