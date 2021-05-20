Фотографии игроков в обновленной экипировке опубликовал официальный Twitter мюнхенского клуба.

Ливерпуль официально представил домашнюю форму на следующий сезон – появились полосы

Черный цвет разбавлен роскошными "золотыми" вставками. А вот пятой звезды за 30 чемпионств на этом комплекте не будет – украшение останется привилегией исключительно домашнего варианта. Техническим спонсором Баварии является компания Adidas.

Добавим, что мюнхенцы решили показать новую гостевую форму еще в этом сезоне – игроки наденут ее на домашний матч 34 тура Бундеслиги против Аугсбурга.

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