Штутгарт отклонил предложение Баварии по Нику Вольтемаде в 40 млн евро, разбитых на 4 платежа по 10 млн в год.

Бавария сделала Штутгарту предложение по форварду Нику Вольтемаде в размере 40 млн евро плюс 5 млн бонусами, информирует журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Мюнхенский клуб хотел разбить эти 40 млн евро на 4 платежа по 10 млн в год. Швабы сразу отклонили это предложение. Также Штутгарт не хочет, чтобы в сделку по Вольтемаде включали других игроков.

Бавария столкнулась с трудностями при подписании лучшего бомбардира Евро – за него просят фантастическую сумму

Вольтемаде является воспитанником Вердера. Он выступает за Штутгарт с июля 2024 года, Его контракт рассчитан до 30 июня 2028-го. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.

В прошлом сезоне Вольтемаде отметился 17 голами и 3 ассистами в 33 матчах за клуб. Также он в июне в составе сборной Германии U-21 стал серебряным призером чемпионата Европы. Вольтемаде отметился на турнире 6 голами и 3 ассистами в 5 матчах.

ПСЖ вышел в финал Клубного ЧМ-2025, Устроив скоростной разгром Реала – Дембеле оформил гол+пас