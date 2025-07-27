Бавария и Ливерпуль договорились о трансфере колумбийского нападающего Луиса Диаса за 75 миллионов евро. Как информирует The Athletic, сделка будет завершена в ближайшие 24 часа.

Бавария не сдается в попытке подписать звезду Ливерпуля – игрок улетел на межсезонные сборы

Диас сейчас находится в Токио на предсезонном турне Ливерпуля, однако клуб предоставил ему разрешение на завершение перехода к мюнхенцам. Ранее Ливерпуль отклонил предварительное предложение Баварии в размере 67,5 миллиона, настаивая на полной рыночной стоимости игрока.

Главный тренер Арне Слот подтвердил, что Диас не участвовал в последнем спарринге против Милана из-за переговоров относительно будущего. "Да, в случае с Лучо это связано с его ситуацией. Он прекрасно тренируется, но мы решили пока не выпускать его на поле", – отметил Слот.

Колумбиец присоединился к Ливерпулю в 2022 году из Порту за 43 миллиона евро. За это время он провел 148 матчей, забил 41 гол и отдал 23 результативные передачи. В прошлом сезоне Диас сыграл ключевую роль в чемпионской кампании "красных", забив 13 мячей в Премьер-лиге.

Бавария активно искала усиление атаки, но потеряла несколько целей – Флориан Вирц выбрал Ливерпуль, а Нико Уильямс остался в Атлетике. В Мюнхене высоко оценивают универсальность Диаса, который может действовать на любой позиции в передней линии.

"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля