Бавария намерена приобрести клуб Атлетико Ривер Плейт, который выступает в элитном дивизионе чемпионата Уругвая. Согласно ESPN Deportes, мюнхенский клуб планирует осуществить свои планы при помощи компании Sports Limited.

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Согласно задумке, эта компания будет управлять первой командой и всеми мужскими молодежными командами Атлетико Ривер Плейт.

Атлетико Ривер Плейт завершил Апертуру-2022 на 8 месте турнирной таблице, а Клаусуру – на 2-м. В Апертуре-2023 по состоянию на четвёртый тур команда идёт шестой в турнирной таблице.

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