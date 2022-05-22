Бавария закрыла трансфер Мазрауи, согласовав все детали. Об этом сообщил спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич. Марокканец переходит в Мюнхен из Аякса на правах свободного агента.

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Бавария долго искала правого защитника, чтобы разгрузить Павара и увеличить вариативность состава. "Ротен" удалось выиграть конкуренцию у Барселоны за Мазрауи.

В этом сезоне Нуссаир забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах за Аякс. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.