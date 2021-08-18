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Бавария подтвердила, что Боатенг хочет перейти в ПСЖ

15:12 42 Читати українською
Бавария подтвердила, что Боатенг хочет перейти в ПСЖ
Жером Боатенг / фото: ФК Бавария

Президент Баварии Ули Хенесс подтвердил, что Бавария может продать Жерома Боатенга в ПСЖ.

"Жером сказал Руммениге (председателю правления Баварии. – прим. Футбол 24), что хочет перемен. Только Париж – это единственный возможный вариант.

"Если бы Бавария купила Роналду, то выиграла бы чемпионат с 35 очками отрыва". Ули Хенесс остро зажигал на немецком ТВ

Если они заплатят, как следует, мы примем предложение. Если они этого не сделают, Боатенг останется с нами и все будет хорошо. Я бы сказал, вероятность перехода – 50 на 50", – цитирует Хенесса Bild.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Боатенга с стороны Ман Юнайтед, однако футболист отказался переходить в манкунианском клуб.

Теги
Франция Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Жером Боатенг Жером Боатенг Бавария Бавария Германия Ули Хёнесс
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