Бавария подтвердила, что Боатенг хочет перейти в ПСЖ

Президент Баварии Ули Хенесс подтвердил, что Бавария может продать Жерома Боатенга в ПСЖ.

"Жером сказал Руммениге (председателю правления Баварии. – прим. Футбол 24), что хочет перемен. Только Париж – это единственный возможный вариант.

"Если бы Бавария купила Роналду, то выиграла бы чемпионат с 35 очками отрыва". Ули Хенесс остро зажигал на немецком ТВ

Если они заплатят, как следует, мы примем предложение. Если они этого не сделают, Боатенг останется с нами и все будет хорошо. Я бы сказал, вероятность перехода – 50 на 50", – цитирует Хенесса Bild.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Боатенга с стороны Ман Юнайтед, однако футболист отказался переходить в манкунианском клуб.