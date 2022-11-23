Конрад Лаймер отклонил предложение Челси, а также отказался продлить контракт с действующим клубом.

Полузащитник РБ Лейпциг Конрад Лаймер согласовал контракт с Баварией, информирует Bild. По этой причине австриец отказался продлить соглашение со своим действующим клубом, а также отказался подписать контракт с Челси.

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Таким образом, Лаймер доиграет сезон 2022/23 в составе РБ Лейпциг, и уйдёт летом в Баварию на правах свободного агента.

Лаймер, который противостоял Шахтеру в Лиге чемпионов 2022/23, травмирован. Он восстанавливается после разрыва связок.

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