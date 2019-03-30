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Бавария подписала экипировщика Атлетико Б – близкого друга Эрнандеса

07:30 70 Читати українською
Бавария подписала экипировщика Атлетико Б – близкого друга Эрнандеса
Лукас Эрнандес / Marca

Экипировщик резервной команды Атлетико Оскар Фернандес также с лета будет работать в Баварии. Он является близким другом защитника Лукаса Эрнандеса.

Бавария подписала экипировщика резервной команды Атлетико Оскара Фернандеса, который является близким другом новичка Лукаса Эрнандеса, сообщает Marca.

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Сообщается, что именно он поможет французскому защитнику с адаптацией в Германии. Правда, неизвестно, какую именно должность будет занимать Фернандес.

Напомним, Эрнандес стал самым дорогим защитником в истории футбола. "Рекордмайстер" заплатил за него 80 млн евро.

Символическая сборная самых дорогих трансферов всех времен: Эрнандес в составе, который не сможет собрать ни один клуб

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