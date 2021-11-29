34-летний аргентинец стал обладателем престижнейшей индивидуальной награды 2021 года, которую вручает France Football. Для него это уже седьмой трофей. Вторым в голосовании финишировал Роберт Левандовски.

Месси – обладатель "Золотого мяча 2021"

Бавария сразу после объявления результатов обратилась к обоим, но особенно тепло – к поляку. "Для нас ты все равно лучший, Роберт. Поздравляем Лионеля с завоеванием "Золотого мяча", – написала клубная пресс-служба в Twitter.

Заметим, Левандовски считали главным претендентом на награду в прошлом году, но France Football отменил церемонию. В этом году Роберт получил только звание лучшего бомбардира .