Бавария поддержала Левандовски после триумфа Месси: "Для нас ты все равно лучший"
Мюнхенская Бавария отреагировала на завоевание форвардом сборной Аргентины и ПСЖ Лионелем Месси "Золотого мяча".
34-летний аргентинец стал обладателем престижнейшей индивидуальной награды 2021 года, которую вручает France Football. Для него это уже седьмой трофей. Вторым в голосовании финишировал Роберт Левандовски.
Месси – обладатель "Золотого мяча 2021"
Бавария сразу после объявления результатов обратилась к обоим, но особенно тепло – к поляку. "Для нас ты все равно лучший, Роберт. Поздравляем Лионеля с завоеванием "Золотого мяча", – написала клубная пресс-служба в Twitter.
Заметим, Левандовски считали главным претендентом на награду в прошлом году, но France Football отменил церемонию. В этом году Роберт получил только звание лучшего бомбардира.
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