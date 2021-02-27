26-февраля Джамал Мусиала отпраздновал свое совершеннолетие. В этот день Бавария подписала с ним полноценный профессиональный контракт, сообщает Bild.

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18-летний игрок поставил свою подпись под 5-летним соглашением. Согласно условиям, хавбек будет получать зарплату в размере 5 млн евро в год. Недавно Мусиала пошел на еще один серьезный шаг, заявив, что будет выступать за сборную Германии, хотя на него претендовала еще и Англия.

К слову, на этой неделе Джамал отличился дебютным голом в Лиге чемпионов в ворота Лацио. Всего у юного полузащитника 27 матчей за основу Баварии в этом сезоне и 4 мяча.

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