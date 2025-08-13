Контрольный матч

Бавария – Грассхоппер – 2:1

Голы: Карл, 21, Куси-Асаре, 26 – Джандоменико, 51

Бавария победила Грассхоппер Цюрих со счетом 2:1 благодаря выдающемуся голу Леннарта Карла ударом из-за пределов штрафной площади. Он забил сам и оформил голевую передачу на Йону Куси-Асаре.

На 60-й минуте тренер Баварии Венсан Компани сделал девять замен, сменив практически весь состав. Хотя несколько молодых игроков, которые неожиданно попали в стартовый состав, были вынуждены покинуть поле, основной состав, включая Йосуа Киммиха, Майкла Олисе, звездного новичка Луиса Диаса и Харри Кейна, вышел на поле. Диас несколько раз упустил шанс и едва не забил свой первый гол за Баварию.

16 августа Бавария сыграет первый официальный матч сезона - со Штутгартом в Суперкубке Германии.