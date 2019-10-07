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Бавария планирует заменить Нойера вратарем Шальке, – Bild

11:53 32 Читати українською
Бавария планирует заменить Нойера вратарем Шальке, – Bild
Александар Нюбель / Bild

Мюнхенская Бавария намерена усилить вратарскую позицию и ищет наследника для Мануэля Нойера.

Интерес мюнхенского гранда прикован к голкиперу Шальке Александеру Нюбелю, информирует Bild. 23-летний футболист не намерен продлевать контракт с гельзенкирхенцамы, который завершается летом 2020-го.

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Нюбель является воспитанником Падерборна, цвета которого он защищал с 2014-го по 2015-й год, после чего перебрался в Шальке, где в первые три года выступал за вторую команду, а с 2018-го года играет за основу.

Отметим, что в нынешнем сезоне Нюбель принял участие в 7 матчах немецкой Бундеслиги, в которых пропустил 7 голов. Команда с Гельзенкирхена занимает шестое место в турнирной таблице.

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