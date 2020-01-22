Бавария планирует вернуть Коутиньо Барселоне – мюнхенцы имеют другие цели на трансферном рынке

Немецкий гранд не планирует покупать права на бразильского хавбека Филиппе Коутиньо, который выступает за Баварию в аренде из Барселоны.

Мюнхенцы вернут звездного игрока Барселоне после текущего сезона, информирует Bild. Руководство Баварии планирует сосредоточиться на трансферах Лероя Сане из Манчестер Сити и Кая Хаверца из Байера, поэтому не будет активизировать опцию выкупа прав на Коутиньо.

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Отметим, что в текущем сезоне Коутиньо сыграл за Баварию 22 матча, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Ранее появлялась информация, что Барселона и сама не прочь вернуть 27-летнего игрока, ведь в его услугах заинтересован новый наставник команды Кике Сетьен.

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