Форвард Зальцбурга Карим Адейеми может пойти на повышение после удачных выступлений в Лиге чемпионов 2021/22.

Бавария начала переговоры с Зальцбургом насчет перехода Адейеми уже в этом января, сообщает твиттер-аккаунт Bayern&Germany со ссылкой на Spox.

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Мюнхенцев заставляет ускориться большое количество претендентов на нападающего. Интересно, что Бавария планирует сразу после завершения трансфера отдать Адейеми обратно в Зальцбург в аренду.

К слову, Адейеми провел за Зальцбург 16 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, в которых забил 11 голов и отдал 2 ассиста.

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