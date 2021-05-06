Летом в руководстве туринского Ювентуса могут произойти изменения. Фабио Паратичи близок к прощанию с клубом.

Бавария может стать следующим местом работы для спортивного директора Ювентуса Фабио Паратичи, сообщает La Stampa.

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Заметим, что контракт функционера с Ювентусом заканчивается в конце сезона. Его продление находится под вопросом. По информации источника, Паратичи может продолжить карьеру в мюнхенской Баварии. 48-летний Паратичи работает в Ювентусе с 2010 года, куда перебрался из Сампдории.

К слову, в руководстве немецкого клуба также произойдут изменения. В нынешнем году покинет свой пост председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге.

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