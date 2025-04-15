Контракт Леона Горецки с мюнхенцами завершается летом 2026 года. Манчестер Юнайтед хочет привлечь 30-летнего немца в свою команду, но полузащитник дал четкий ответ англичанам.

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Как сообщает cfbayerninsider, Горецка не планирует покидать Баварию на данный момент. Манкунианцы надеются, что Леон еще может изменить свое мнение, поскольку недавно подписал контракт с агентством ROOF, которое тесно связано с АПЛ. С другой стороны, немец – один из игроков, которого Венсан Компани чаще всего использует в текущем сезоне, и на него рассчитывает тренер.

А вот будущее Жоау Палиньи руководство мюнхенцев решило четко. Португалец, если будут предложения, покинет клуб летом. Самым вероятным пунктом назначением является Англия, где полузащитник себя хорошо зарекомендовал, когда выступал за Фулхэм. К слову, Жоау присоединился к мюнхенцам за 51 млн евро.

Венсан Компани абсолютно не видит Палинью в составе Баварии и не рассчитывает на игрока в дальнейшем. В кулуарах команды считается, что трансфер Жоау был провальным. Cfbayerninsiderутверждает, что португалец верит, что сможет доказать свою ценность Компани и добьется успеха именно в составе Баварии.

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