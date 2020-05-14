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Бавария первой среди футбольных клубов мира начала сотрудничество с TikTok

14:42 28 Читати українською
Бавария первой среди футбольных клубов мира начала сотрудничество с TikTok
Альфонсо Дэвис / фото: Бавария

Мюнхенская Бавария планирует увеличить свою популярность на азиатском рынке благодаря партнерству компанией Douyin.

Бавария объявила о начале сотрудничества с платформой для для создания коротких видео Douyin, которая известна за пределами Китая как TikTok, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

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Платформа будет предоставлять пользователям короткие видео с участием немецкого клуба. Отмечается, что для китайской компании это первое партнерство с футбольным клубом. Douyin – самая популярная медиа-платформа в Китае.

Сотрудничество Баварии с китайской компанией неслучайно. В 2016 году "красные" первыми среди немецких клубов открыли свой офис в Шанхае. Бавария завела профиль в Douyin в июле 2018 года, и сейчас на него подписаны около 800 000 пользователей. Бавария также является первым футбольным клубом, который еженедельно выпускает интерактивный формат прямой трансляции на Douyin.

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