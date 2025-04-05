Участие Мусиалы в матче против Интера в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов исключено, сообщил спортивный директор Баварии Макс Эберль.

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"Все выглядит не так блестяще", – приводит его слова журналист Тоби Альтшефль. Отметим, что Бавария перед первой игрой с Интером имеет серьезные проблемы с составами. Кроме Мусиалы, из-за травм будут недоступны Мануэль Нойер, Альфонсо Дэвис, Дайот Упамекано, Александар Павлович, Тарек Бухманн, Кингсли Коман и Хироки Ито, информирует Transfermarkt. А вот Рафаэль Геррейро уже якобы покинул лазарет мюнхенцев.

Добавим, что Мусиала в текущем сезоне сыграл в 40 матчах за Баварию во всех соревнованиях, в которых отметился 18 голами и 8 ассистами.

Max Eberl über Jamal Musiala: „Es sieht nicht so brillant aus.“ Den Dienstag gegen Inter Mailand schließt der Sportvorstand fix aus. — Tobi Altschäffl (@altobelli13) April 4, 2025

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