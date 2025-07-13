Бавария добавила в свой шорт-лист еще одного кандидата на левый фланг – нападающего Арсенала Леандро Троссара. Как сообщает BILD, чемпионы Германии все меньше верят в возможность трансфера Луиса Диаса из Ливерпуля, поэтому вынуждены искать другие варианты.

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Троссар стал серьезной опцией для Баварии благодаря своей универсальности, опыта и короткому сроку контракта с Арсеналом. Текущее соглашение бельгийца заканчивается летом 2026 года, и лондонцы могут согласиться на продажу, чтобы не потерять игрока бесплатно через год. Кроме того, Троссар недавно сменил агента – теперь его представляет Дирк Хебель, который имеет тесные связи с немецкими клубами, что может облегчить переговоры с Баварией.

В прошлом сезоне Троссар провел 56 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Он стал важной атакующей опцией для Микеля Артеты, в частности эффективно заменял травмированных Жезуса и Хаверца на позиции центрального нападающего.

В Баварии сейчас есть острая потребность во фланговых игроках после ухода Лероя Сане и Матиса Теля. Хотя приоритетом остается Диас, переговоры с Ливерпулем зашли в тупик – клуб категорически отказывается продавать колумбийца. Бавария продолжит следить за ситуацией вокруг Диаса, но уже в ближайшее время может ускорить диалог с Арсеналом по Троссару.

Отметим, что всего в составе Арсенала Троссар провел 124 матча, в которых отметился 28 голами и 23 ассистами.

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