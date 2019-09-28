Бавария переиграла Падерборн, Боруссия М разгромила Хоффенхайм: 6-й тур Бундеслиги, матчи субботы

Состоялись очередные матчи 6-го тура Бундеслиги. Счет и отчет матчей на Футбол 24.

Аугсбург – Байер – 0:3

Голы: Нидерлехнер, 35 (аг), Фолланд, 76, Хаверц, 84

Хоффенхайм – Борусия М – 0:3

Голы: Плеа, 43, Тюрам, 65, Нойхаус, 83

Майнц – Вольфсбург – 0:1

Гол: Тиссеран, 9

Падерборн – Бавария – 2:3

Голы: Прегер, 68, Коллинз, 84 – Гнабри, 15, Коутинью, 55, Левандовски, 79

РБ Лейбциг – Шальке – 1:3

Голы: Форсберг, 83 – Сане, 29, Харит, 43 (пен), Матондо, 58

Байер в 6-м туре приехал в гости к Аугсбургу. Уже в первом тайме ливеркузенцы сумели открыть счет, однако в этом им помог соперник – Нидерлехнер в борьбе с соперником ненароком, но мощно пробил в собственные ворота после подачи с фланга. Во второй половине Фолланд закрепил успех гостей перебросив голкипера, а Гаверц в конце и вовсе прикончил соперника – 0:3.

Хоффенхайм принимал Боруссию Менхенгладбах. Команды долго выискивали возможности для обострения вблизи штрафной соперника, но открыть счет удалось лишь в конце первого тайма – Плеа замкнул передачу Тюрама после сольного прохода в штрафную. Уже после перерыва Тюрам отличился и сам, не встретив сопротивления защитников, он легко вошел в штрафную и пробил в дальний угол – 0:2. А на 83-й Нойхаус довел счет до разгромного в образцовой атаке гостей. 0:3 в пользу Боруссии.

В параллельном матче Вольфсбург посетил Майнц. В старте поединка гостям удалось быстро забить – Арнольд классно навесил в штрафную, а Тиссеран головой попал точно в девятку. Ранний гол и определил судьбу этого поединка, поскольку больше команды не забивали – минимальная победа Вольфсбурга.

Бавария ездила к Падерборну в другом субботнем матче этого тура. На 15-й минуте гостям удалось довольно легко размочить счет. Коутинью выдал гениальный пас на Гнабри, отрезав всех защитников, поэтому последнему оставалось лишь переиграть голкипера – 0:1. Во втором тайме эти ребята поменялись местами: Киммих сделал классный заброс на Гнабри, тот в касание пустил вдоль ворот, а Коутинью без проблем добил мяч в пустые ворота – 0:2. На 68-й минуте Прегер сумел отыграть один гол, но гений Левандовски после передачи от Зюле снова увеличил преимущество гостей – 1:3. Падерборн не опустил руки и снова забил, впрочем, Бавария таки восторжествовала в этот вечер – 2:3.

РБ Лейбциг дома принимал Шальке. Гости в первом тайме успели забить дважды. Сначала Сане открыл счет после подачи с углового, а под конец первой половины Харит уверенно реализовал назначенный арбитром пенальти. После перерыва Шальке довел счет до разгромного. Контратаку гостей 3 в 2 завершил Матондо, пробросив мяч мимо голкипера – 0:3. Форсберг на 83-й один гол все-таки отыграл, но этого оказалось мало – 1:3 в итоге.

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