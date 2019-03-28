Бавария перебила предложение Барселоны по Де Лигту

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт вместо Барселоны может перейти в Баварию.

Мюнхенский клуб сделал предложение Аяксу по трансферу его защитника Маттейса Де Лигта. К тому же сумма, которую предлагает Бавария, выше, чем у Барселоны, сообщает Sport.es.

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Напомним, ранее именно Барселона считалась фаворитом номер один в борьбе за талантливого центрбека, которая предлагала амстердамцам 60 миллионов евро.

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В текущем сезоне Де Лигт сыграл в 42 матчах за Аякс во всех турнирах, где забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.