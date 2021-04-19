"Бавария не участвовала в планировании Суперлиги. Убеждены, что сегодня мы уже имеем серьезную основу в футболе. Бавария приветствует реформы Лиги чемпионов, потому что мы считаем, что они являются правильным шагом для развития европейского футбола. Модифицированный предварительный раунд будет способствовать усилению напряжения и придаст эмоций турниру.

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Я не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, которые были вызваны коронавирусом. Скорее, все европейские клубы должны работать в духе солидарности, чтобы гарантировать, что структура расходов, в частности зарплаты игроков, соответствуют прибыли, чтобы сделать европейский футбол более рациональным", – цитирует Румменигге официальный сайт мюнхенцев.

Напомним, в Европейскую Суперлигу вошли 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан).

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