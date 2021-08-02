Бавария отпустила форварда в Андерлехт
11:59 - Читати українською
Молодой нападающий мюнхенской Баварии Джошуа Зиркзее ближайший сезон проведет в чемпионате Бельгии.
Андерлехт усилился форвардом "ротен", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
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Зиркзее арендован бельгийским грандом на 1 сезон. Соглашением с Баварией предусмотрена опция выкупа нидерландца. Для 20-летнего нападающего аренда в Андерлехте – второй подобный опыт. Последние полгода он провел в Парме.
К слову, закрепиться в основе пармезанцев Джошуа Зиркзее не сумел. В его активе лишь 4 матча в Серии А без результативных действий.
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