"Мы давно общались с Алабой и его советником. Мы связались с ними, они ответили, что предложение их все еще не убедило, поэтому они должны подумать. Мы решили отозвать свое предложение. Ее больше нет", – приводит слова президента Баварии Герберта Хейнер br.de.

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Журналист Флориан Плеттенберг информирует, что это решение вызвало обострение отношений между сторонами. Алаба все еще не хочет продлевать соглашение с Баварией, если та не улучшит свое предложение.

Напомним, контракт австрийца с мюнхенцами завершается летом 2021, а потому он может вести переговоры с другими клубами уже в январе.

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