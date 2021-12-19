"Мы покупаем игроков не для того, чтобы ослаблять наших конкурентов, а скорее исходя из того, какие позиции нам нужно усилить. Трансферы Упамекано и Забитцера – логичный шаг. Нагельсманн работал с ними и знает их.

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На самом деле, ослабление РБ Лейпциг не было нашей целью. У нас есть другие соперники в Лиге чемпионов, в Европе. Мы стараемся построить нашу команду таким образом, чтобы мы были конкурентоспособны количественно и качественно – не только в Германии, но и в Европе", – приводит слова Хайнера твиттер-аккаунт Bayern&Germany.

Напомним, мюнхенцы уже не первый год усиливаются игроками своих конкурентов. Такие игроки как Нойер, Левандовски, Горецка, Упамекано, Забитцер, Павар, Киммих, Гнабри и ряд других оказывались в Мюнхене после переходов из других немецких клубов.

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