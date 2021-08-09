"Я вчера говорил со своим другом Йенсом Йеремисом, и он сказал:" Слушай, если бы удалось увидеть Месси на тренировке, это было что-то".

Сосиос Барселоны попытаются сорвать трансфер Месси в ПСЖ

К сожалению это невозможно. Мы не вели переговоров, но для Баварии суммы, о которых я слышал, неслыханные", – цитирует Салихамиджича Bayern & Germany.

По слухам, Лионель Месси находится в шаге от подписания контракта с ПСЖ. Новый клуб аргентинца получит звездного форварда бесплатно, ведь его контракт с Барсой завершился, а новое соглашение не удалось подписать из-за финансовых ограничений.

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