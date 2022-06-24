Бавария продаст Роберта Левандовски в Барселону только на своих условиях.

Чемпионы Германии отклонили и второе предложение "кулес" за 33-летнего поляка, утверждает Marca.

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Барселона была готова заплатить 35 млн+5 млн евро бонусами. Впрочем, Бавария упорно стоит на своем – 50 млн, и ни центом меньше. Каталонский клуб точно предпримет еще одну попытку найти компромисс, зная о четком желании форварда переехать на Камп Ноу.

Напомним, контракт Левандовски с Баварией действует еще год. В прошлом сезоне поляк провел 46 матчей, оформив 50+7.

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