Бавария отказалась отпустить Эрнандеса в сборную Франции

Руководство Баварии не собирается отпускать защитника Лукаса Эрнандеса в лагерь французской национальной команды. Аргументировал решение мюнхенцев спортивный директор Хасан Салихамиджич.

"Мы оповестим сборные, с некоторыми игроками не все в порядке, поскольку они получили травмы. Врачи подготовят отчеты.

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По этому вопросу у нас есть своя точка зрения и обязательства перед игроками. Если у футболиста диагностирована травма, то понятно, что его нельзя задействовать в матчах", – цитирует функционера Goal.

Отметим, что наставник сборной Франции Дидье Дешам вызвал в национальную команду Лукаса Эрнандеса, хотя тот травмирован и уже пропустил из-за повреждения матчи против Тоттенхэма и Хоффенхайма.

Кроме того, ранее Бавария пригрозила бойкотом сборной Германии, если Мануэль Нойер потеряет статус основного голкипера Бундестим.

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