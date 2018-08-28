Бавария отказала Реалу в трансфере Тьягу

Полузащитник Баварии Тьягу Алькантара не будет продан в Реал.

Реал не смог приобрести полузащитника Баварии Алькантара. По информации Don Balon, мюнхенский гранд отказал "бланкос" в продаже футболиста.

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Воспитанник Барселоны является одной из приоритетных трансфернии целей королевского клуба, но Бавария хочет получить не менее 60 млн евро.

Этим летом "красные" уже продали одного из ключевых хавбеков Артуро Видаля в Барселону.

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