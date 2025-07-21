Гамбург арендовал у Баварии резервного вратаря Даниэля Перетца, информирует официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

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"Я не могу дождаться! С нетерпением жду начала завтрашней тренировки с командой, чтобы принять участие в первой тренировке. Для меня большая честь быть частью этого огромного клуба. Наша главная цель ясна – мы хотим остаться в Бундеслиге. Я хочу играть свою роль как полноценный командный игрок и радовать болельщиков", – отметил израильтянин.

Перетц будет играть в Гамбурге под 26-м номером.

Напомним, что Гамбург является для Баварии принципиальным соперником с исторической точки зрения. Оба клуба часто боролись за чемпионство, к тому же Гамбург – один из трех клубов Германии (вместе с Баварией и Боруссией Д), который выигрывал Кубок чемпионов.