23-летний Майкл Олисе, который в этом сезоне стал одним из самых ярких атакующих игроков Европы, оказался в эпицентре трансферной борьбы. Как информирует Bild, сразу несколько топ-клубов АПЛ – Ливерпуль, Манчестер Сити и Челси – готовы предложить более 100 миллионов евро, чтобы вернуть экс-звезду Кристал Пэлас в Англию. В то же время Бавария начала внутренние переговоры о продлении контракта с футболистом, чтобы не потерять своего лидера.

Олисе имеет действующее соглашение с мюнхенцами до июня 2029 года, однако в клубе опасаются активации отступных уже следующим летом. В Баварии готовят новое соглашение до 2031 года с повышением зарплаты. Сейчас француз зарабатывает около 12 миллионов евро в год, тогда как главный бомбардир команды Харри Кейн получает около 20 миллионов.

Спортивный директор Баварии Макс Эберль в комментарии Bild подчеркнул: "Майкл уже произвел большое впечатление в своем первом сезоне. Это футболист, ради которого фанаты идут на стадион – за ним просто приятно наблюдать. У него еще более трех с половиной лет контракта, но он становится все более решающим для Баварии. Мы хотим, чтобы он остался как можно дольше".

Президент клуба Герберт Хайнер также не скрывал восторга: "Еще год назад Олисе был почти неизвестным, а сегодня его знает весь мир. Его подписание стало настоящим успехом – он вошел в элиту в составе Баварии за очень короткое время. Он – одно из лиц нового клуба, и мы надеемся, что так будет еще долго".

Во вторник, 30 сентября, Олисе оформил гол и две голевые передачи в разгроме кипрского Пафоса (5:1) в Лиге чемпионов. Всего в этом сезоне он имеет пять голов и шесть ассистов.

Напомним, что Олисе отметился забитым мячом в ворота сборной Украины в составе сборной Франции в матче квалификации чемпионата мира-2026.

