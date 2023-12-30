Боссы Баварии хотят видеть именно Хаби Алонсо следующим наставником команды, информирует Sport.es.

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Отмечается, что испанца также хотели видеть в Реале, но продление контракта с Карло Анчелотти исключает такое развитие событий. Чтобы переманить к себе Алонсо, Баварии придется действовать как в случае с назначением Юлиана Нагельсманна – тогда мюнхенцы выкупили контракт тренера РБ Лейпциг за 25 млн евро.

Это не единственная трата, на которую придется пойти ради назначения Хаби Алонсо, – также надо будет заплатить компенсацию Томасу Тухелю. Впрочем, Бавария не будет иметь с этим проблем.

Ранее сообщается, что Алонсо также хочу еще два клуба, за которые он выступал в свое время – Реал Сосьедад и Ливерпуль. Сейчас Байер под руководством Хаби не знает вкуса поражений в текущем сезоне и возглавляет Бундеслигу.

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