Бавария определилась с судьбой Нюбеля, который получил пощечину новым контрактом Нойера

Мюнхенский клуб знает, как распорядиться двумя высококлассными голкиперами. Однако может возникнуть конфликт.

Бавария бесплатно переманила вратаря Шальке Нюбеля, а затем подписала с Нойером новый контракт до 2023 года. Очевидно, что в ближайшие сезоны Мануэль останется первым номером команды. Как распорядиться судьбой его преемника?

Бавария официально продлила контракт с Нойером

В Мюнхене не планируют отдавать Нюбеля в аренду. Руководство клуба хочет, чтобы 23-летний голкипер развивался за спиной Нойера, перенимая опыт старшего коллеги, сообщает Bild.

Аренда возможна только в том случае, если Нюбель сам попросит Баварию об игровой практике в другом клубе. Правда, такое развитие событий маловероятно, ведь Александер настроен сразу закрепиться на Альянц Арене.

Борьба Нюбеля и Нойера за основу может привести к конфликту. Алексу якобы прописали в контракте определенное количество матчей за сезон, тогда как Мануэль наотрез отказался делиться игровым временем.

Нынешний дублер Свен Ульрайх, скорее всего, покинет Мюнхен. Он хотел бы остаться, однако роль третьего голкипера в иерархии его категорически не устраивает.

Баварія зі скандалом підписала капітана Шальке – чергова "крадіжка" Мюнхена, негостинний Нойєр, образа "кнаппен"