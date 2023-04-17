После матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити, который проиграли мюнхенцы со счетом 0:3, сенегалец ударил Сане в лицо и разбил ему губу во время конфликта в раздевалке. Этот инцидент подтолкнул руководство немецкого гранда задуматься о будущем Мане в команде.

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Бавария планирует летом продать вингера. Томас Тухель считает, что Мане не получит место в команде, поскольку футболист не вписывается в его систему. Внутри клуба к игроку относятся очень критично. Трансфер Мане считают ошибкой, особенно с учетом его зарплаты в размере более 20 миллионов евро в год. После нелестных результатов команды, вокруг ходит шутка, что Бавария подписала брата-близнеца, а не звезду Ливерпуля.

Напомним, что Садьо Мане перебрался в Германию в 2022 году. В текущем сезоне он сыграл в 20 матчах Бундеслиги, записав в свой актив шесть голов и четыре результативных передачи. Контракт Мане с Баварией истекает летом 2025 года.

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