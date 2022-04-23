Бавария устроила прекрасную акцию для людей из Украины, особенно нуждающихся в помощи.

Чемпионы Германии выделили 200 тысяч евро для оплаты жилья украинским беженцам с инвалидностью, сообщает официальный сайт клуба.

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Программа создана для 15 человек, скрывшихся от войны в Мюнхене. Им предоставят жилье минимум на 2 года, а люди из благотворительных фондов Баварии помогут адаптироваться на новом месте. Также клуб организует бесплатные оздоровительные процедуры на своих спорткомплексах.

На данный момент Германия приняла 360 тысяч беженцев из 5 млн, вынужденных покинуть Украину после подлого вторжения России 24 февраля.

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