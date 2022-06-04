Чемпион Германии последних десяти сезонов готов пойти на определенные уступки Роберту Левандовски, который недавно подтвердил намерение продолжить карьеру в другом клубе.

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После заявлений, что поляк отработает свой контракт до конца (30 июня 2023-го), риторика Баварии уже не столь категорична. Мюнхенский клуб не прочь продать 33-летнего форварда за 40 млн евро. При этом Барселона еще не получила ответа на свое первое предложение – 32 млн евро + 5 млн бонусов.

В Баварии опасаются, что Левандовски прибегнет к радикальной мере – расторжению контракта в одностороннем порядке в соответствии со ст. 17 Регламента ФИФА, сообщает MD со ссылкой на Bild.

Такой вариант не слишком устраивает Барсу, ведь из-за судебных волокит форвард присоединится к команде значительно позже, чем мог бы. Поэтому приоритетом испанцев является "цивилизованное" завершение саги с переходом Роберта.

Левандовски перешел в Баварию свободным агентом из Борусии Д в 2014 году. В Мюнхене поляк выиграл 8 чемпионских титулов Бундеслиги, три Кубка Германии и Лигу чемпионов 2019/20. В футболке Баварии Роберт сыграл 374 матча, забил 344 гола (из них 50 – в сезоне 2021/22).

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