Бавария на своем официальном сайте объявила о подписании защитника Омара Ричардса на правах свободного агента. Англичанин будет выступать под 3 номером.

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"Переход в Баварию – большая честь для меня. Мечта стала реальностью. Я с гордостью буду носить футболку одного из крупнейших клубов мира. Надеюсь, я смогу команде помочь продолжать добиваться успеха в будущем. Спасибо руководству Баварии за доверие. Наши разговоры были очень убедительными. Не могу дождаться момента, когда сыграю за Баварию", – приводит слова Ричардса официальный сайт мюнхенцев.

Отметим, что англичанин провел прошлый сезон в составе Рединга в Чемпионшипе, отыграв в 42 поединках, не отметившись результативными действиями.

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