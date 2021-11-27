Бавария снова подтвердила свою тотальную доминацию на внутренней арене.

В матче против Арминии (1:0) мюнхенцы оформили исторический рекорд Бундеслиги, сообщает Opta.

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Гол Сане стал для Баварии 102-м в рамках чемпионата за календарный год. Это самый большой показатель за 58 лет существования Бундеслиги. Предыдущий рекорд принадлежал Кельну, который в 1977-м наколотил 101 мяч.

Добавим, что Бавария может существенно улучшить свой показатель, ведь до конца года еще есть 4 матча чемпионата – против Борусии Д, Майнца, Штутгарта и Вольфсбурга.

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