В поединке против Кёльна мюнхенцы установили самую длинную голевую серию в истории Бундеслиги.

Левандовски получил очередную награду по итогам 2021 года

Роберт Левандовски открыл счет уже на 9-й минуте, и это означало, что Бавария в 66-й раз не уйдет с поля без забитого мяча в рамках чемпионата. Предыдущий рекорд также принадлежал мюнхенцам, которые с апреля 2012-го по апрель 2014-го собрали 65 результативных матчей подряд.

Нынешняя серия держится с 9 февраля 2020-го, когда РБ Лейпциг героически удержал нулевую ничью на поле "ротен". Интересно, что тогда "быков" тренировал Юлиан Нагельсманн, сейчас бьющий рекорды вместе с Баварией.

Байер в матче с двумя нереализованными пенальти одолел Борусию М, Бавария с хет-триком Левандовски разгромила Кельн