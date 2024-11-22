Украинские болельщики не ожидают хороших новостей от предстоящей встречи с Баварией в Лиге чемпионов. Уже 10 декабря мюнхенцы встретятся с Шахтером – конечно, все ожидают очередные 0:7, но возможна ли сенсация? Частично ответ мог предоставить поединок с Аугсбургом.

Матч дал неоднозначные выводы относительно формы "рекордмайстера". С одной стороны, статистика шокировала – 79% владения, 33:2 по ударам (14:1 в створ), 53:3 по касаниям в штрафной, 883 передачи при 92% точности. С другой, Аугсбург до 80-й минуты держался на равных в единоборствах (35-33).

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Что наиболее интересно – Бавария создавала не так уж и много явных голевых моментов. До перерыва припоминается 4 хороших возможности, и столько было организовано после. При этом показатель ожидаемых голов без учета пенальти в основное время остановился на 1,44 xG. Это немного, если сопоставить с колоссальным преимуществом хозяев (одних только ударов из пределов штрафной провели 20 штук).

До 62-й минуты счет вообще оставался сухим. Размочить его удалось лишь с пенальти, который назначили за игру рукой. Кейн уверенно реализовал 11-метровый. В компенсированное время мюнхенцы заработали еще один (Кейн оформил дубль), а через две минуты Кейн добил соперника третьим голом. Финальный свисток зафиксировал неоднозначный разгром Аугсбурга.

Таким образом, Бавария набрала 29 очков. "Рекордмайстер" держится на вершине турнирной таблицы, имея 8-очковый гандикап над ближайшим преследователем (РБ Лейпциг) – впрочем, тур только начинается. Аугсбург остается в четырех баллах от зоны плей-офф за выживание.

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