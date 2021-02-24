Бавария "оформила" антирекорд Лацио
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская Бавария "помогла" римскому Лацио обновить собственное достижение со знаком "-".
"Орлы" впервые в клубной истории пропустили три мяча за первый тайм, сообщает Opta Sports.
Лацио – Бавария – 1:4 – видео голов и обзор матча
Римляне фактически проспали первую половину противостояния с Баварией. Мюнхенцы ушли в раздевалку с разгромным счетом в свою пользу. За "ротен" забивали Левандовски, Мусиала и Сане. Первые двое тоже оформили достижения – поляк обошел Рауля и поднялся в топ-3 бомбардиров Лиги чемпионов, а юный талант мюнхенцев установил рекорд своим дебютным голом в турнире.
К слову, после перерыва Лацио и Бавария обменялись голами, хотя забивали только римляне – автогол Ачерби и точный выстрел Корреа.
Бавария растоптала Лацио в Лиге чемпионов – кураж Комана и Сане, (не)слабое звено Мюнхена, забивал даже мальчишка