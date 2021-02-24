"Орлы" впервые в клубной истории пропустили три мяча за первый тайм, сообщает Opta Sports.

Лацио – Бавария – 1:4 – видео голов и обзор матча

Римляне фактически проспали первую половину противостояния с Баварией. Мюнхенцы ушли в раздевалку с разгромным счетом в свою пользу. За "ротен" забивали Левандовски, Мусиала и Сане. Первые двое тоже оформили достижения – поляк обошел Рауля и поднялся в топ-3 бомбардиров Лиги чемпионов, а юный талант мюнхенцев установил рекорд своим дебютным голом в турнире.

К слову, после перерыва Лацио и Бавария обменялись голами, хотя забивали только римляне – автогол Ачерби и точный выстрел Корреа.

Бавария растоптала Лацио в Лиге чемпионов – кураж Комана и Сане, (не)слабое звено Мюнхена, забивал даже мальчишка