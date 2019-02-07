Бавария официально подписала одного из самых перспективных форвардов Германии Арпа

Форвард Гамбурга Ян-Фите Арп стал игроком мюнхенской Баварии.

Бавария на официальном сайте сообщила о том, что 19-летний нападающий Гамбурга Ян-Фите Арп продолжит карьеру в мюнхенском клубе.

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Сообщается, что по условиям соглашения между клубом и футболистом, Арп сам должен решить, когда он хочет присоединится к составу чемпионов Германии. Игрок может перейти в Баварию уже после завершения текущего сезона, а может и остаться выступать в Гамбурге до 2020 года.

Ян-Фите Арп дебютировал в Бундеслиге в сентябре 2017 года, а первый гол в чемпионате забил в октябре того же года.

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