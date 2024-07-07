Бавария подписала контракт с 22-летним нападающим Майклом Олисе, который перешел из английского клуба Кристал Пэлас, сообщает официальный сайт клуба. Контракт игрока с клубом будет чиниий до 30 июня 2029 года.

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"Переговоры с Баварией были очень позитивными, и я чрезвычайно рад, что теперь играю за такой большой клуб. Это большой вызов, и именно этого я искал. Я хочу проявить себя на этом уровне и внести свой вклад в то, чтобы наша команда выиграла как можно больше титулов в последующие годы", – цитирует Олисе ФК Бавария.

К слову, за Кристал Пэлас Майкл Олисе выступал с 2021 года. Всего за "орлов" француз сыграл в 90 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 25 ассистов. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Бавария заплатила за него 45 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены бонусами.

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