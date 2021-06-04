Новый контракт камерунского нападающего с Баварией действующий до 2023 года, сообщает официальный твиттер мюнхенцев.

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"Я горжусь тем, что я здесь. Бавария – это особый клуб, клуб номер один в Германии, а также один из лучших клубов в мире. Мой первый год здесь был замечательным – как на поле, так и вне его, нам было очень весело вместе. Я хочу продолжать иметь успех в команде, я хотел бы выйти в финал Кубка Германии в Берлине и в идеале выиграть Лигу чемпионов", – приводит слова Шупо-Мотинга официальный сайт Баварии.

К слову, нападающий провел 32 матча в составе мюнхенцев в сезоне 2020/21, записав в свой актив 9 голов и 1 ассист.

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