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Бавария официально продлила контракт с Фликом

16:10 12 Читати українською
Бавария официально продлила контракт с Фликом
Ханс-Дитер Флик / фото: Бавария

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик решил продлить контракт с мюнхенским клубом.

Бавария и 55-летний специалист договорились о продлении соглашения до 30 июня 2023 еще в начале апреля. Сегодня контракт был подписан официально, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Клозе станет ассистентом Флика в первой команде Баварии

Напомним, в июле 2019 года Флик стал ассистентом главного тренера Баварии Нико Ковача, а в ноябре после отставки хорвата стал исполняющим обязанности главного тренера.

На момент вынужденной остановки чемпионата Германии из-за пандемии коронавируса Бавария лидировала в таблице, опережая дортмундскую Боруссию на 4 очка. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне мюнхенский клуб разгромил Челси со счетом 3:0. В полуфинале Кубка Германии Бавария должна сыграть с Айнтрахтом.

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